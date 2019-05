Papież Franciszek na konferencji antyaborcyjnej. Porównał zabieg do zabójstwa na zlecenie

Papież Franciszek wystąpił podczas konferencji "Yes to Life" w Rzymie. Podczas swojego przemówienia zwierzchnik Kościoła Katolickiego porównał aborcję do zabójstwa na zlecenie. Nie jest to pierwszy raz, gdy biskup Rzymu skrytykował ten zabieg.

Zwierzchnik Kościoła Katolickiego podkreślał, że każde dziecko jest darem i wszyscy zasługują na to, by żyć (123RF)

Zgodnie z danymi podanymi przez Watykan, ponad 400 osób z 70 krajów przybyło na konferencję sponsorowaną przez Episkopat. Jak podaje CNN, podczas swojego wystąpienia Papież Franciszek skrytykował "dominującą kulturę", która ma obecnie promować "strach i wrogość wobec niepełnosprawności", co w konsekwencji ma prowadzić do aborcji.

- Czy to jest dozwolone, aby eliminować ludzkie życie, by rozwiązać problem? - pytał publiczności Papież Franciszek podczas konferencji. - Czy dozwolone jest zabójstwo na zlecenie, aby rozwiązać problem?

Zwierzchnik Kościoła Katolickiego podkreślał, że każde dziecko jest darem i wszyscy zasługują na to, by żyć.

- To nie jest zgodne z prawem - dodał Papież. - Nigdy, nigdy nie eliminuj życia ludzkiego ani nie wynajmuj zabójcy, aby rozwiązać problem.

Choć Papież Franciszek uchodził do tej pory za jednego z mniej konserwatywnych biskupów w historii Kościoła, jego słowa na temat aborcji zdają się temu zaprzeczać. Nawet w sytuacji, w której lekarze wiedzą, że dziecko umrze wkrótce po narodzinach, Papież nie zgadza się na wykonanie zabiegu.

Nie jest to pierwszy raz, gdy w tak mocnych słowach wypowiadał się na temat zamierzonego zakończenia ciąży. Już w zeszłym roku porównał kobiety dokonujące aborcji do "zawodowych zabójców".