Państwowa komisja ds. pedofilii się broni. "Dążymy do ochrony ofiar"

Konferencja prasowa została zwołana niedługo po tym jak posłowie opozycji po raz kolejny nie mogli skontrolować tego państwowego organu. - Po co ta komisja jest, skoro od 3 miesięcy nikt do jednej z ofiar pedofilii nie zadzwonił, choć zostawił swój numer telefonu - mówił przed budynkiem komisji poseł KO Dariusz Joński.

- Komisja monitoruje 90 spraw, które są w prokuraturze. W sumie wpłynęło do nas 120 spraw - wyliczała wiceszefowa komisji Barbara Chrobak. - Nasze działania, bez względu na strój sprawcy, będą dążyć do ochrony ofiar (...). My na wysłuchanie możemy zaprosić nawet kardynałów, ale tylko w momencie prowadzenia postępowania wyjaśniającego - bronił dokonań komisji ds. pedofilii Błażej Kmieciak.