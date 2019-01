Panie w stroju topless i znany poseł PiS. "To występ artystyczny"

Nieznane zdjęcie posła PiS Arkadiusza Mularczyka wywołało burzę na Twitterze. Widać na nim występ dwóch pań, ucharakteryzowanych na egipskie boginie. I nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że panie są topless, a na biodrach mają jedynie krótkie złote opaski.

Zdjęcie udostępnił we wtorek wieczorem na Twitterze Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Zet. "Panie pośle co to za okazja była i gdzie? Czy dobrze widzę tam jeszcze jednego posła PIS?" - zapytał Arkadiusza Mularczyka.