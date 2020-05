Otwarcie granic. Wiceminister podał prawdopodobną datę. Decyzja należy do premiera

Otwarcie granic. Kiedy nastąpi?

Artur Soboń był gościem czwartkowej audycji Polskiego Radia. Wiceminister resortu aktywów państwowych potwierdził, że Polska planuje otwarcie granic 15 czerwca. Właśnie tego dnia większość krajów Unii Europejskiej ma w pełni otworzyć swoje granice. Ostateczna decyzja należy jednak do premiera Mateusza Morawieckiego i jest uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Otwarcie granic. Brak decyzji

Granice Polski wciąż są zamknięte. Wynika to z obostrzeń nałożonych w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. W ten sposób starano się zahamować liczbę zachorowań na COVID-19. Póki co wjazd do Polski dla samochodów osobowych jest możliwy na 31 przejściach granicznych. Nadal pozostają zamknięte granice dla międzynarodowego ruchu lotniczego.