Oto prawdziwy cel taktyki Rosjan? Ukraiński wojskowy ujawnia

- Rosyjska armia ma udowodnić Zachodowi, że Ukraina nie jest w ich stanie pokonać. I będzie to robić za wszelką cenę. Jeśli nie będzie osiągać sukcesów na froncie, skupi się na budowaniu umocnień, linii obronnych i będzie czekać na ukraińskie natarcie. To wyraźny sygnał, że Rosja będzie prowadziła wojnę bardzo, bardzo długo. Z drugiej strony, Ukraina też ma coś do udowodnienia, szczególnie przed Zachodem. Wygląda więc na to, że do jakichkolwiek negocjacji daleka droga. Jeśli w ogóle rozmowy będą miały miejsce - uważa rozmówca WP.