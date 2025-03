Oszukują na mObywatela. Uważaj na swoje dane

Aplikacja mObywatel, z której korzystają miliony Polaków, stała się celem cyberprzestępców. Oszuści wykorzystują funkcję zastrzegania numeru PESEL, by wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej.

Fałszywe linki na platformie społecznościowej kierują ofiary na podrobione strony internetowe. Tam, według wpisów, można szybko i łatwo zastrzec PESEL, by uchronić się przed jego wykorzystaniem, na przykład do zaciągnięcie pożyczki w banku .

W rzeczywistości te strony służą do wyłudzania danych użytkowników. Zachęcają do zalogowania się przez bank, co ma na celu zdobycie danych do bankowości elektronicznej. W ten sposób mogą próbować wykradać środki z powiązanych kont.