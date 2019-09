Ostrzeżenie przed poglądami posła Roberta Majki

Poseł Robert Majka trafił do raportu organizacji żydowskiej z USA. Wszystko przez wywiad, w którym mówił, że Żydzi chcą nad nami panować i polecał książkę rasisty.

"Supremacja żydowska, czyli wywyższanie się nad naród polski (...), stała się podstawą funkcjonowania w tym państwie. Dla mnie to jest rzecz niepojęta. Jeśli my nie obronimy państwa polskiego, to nikt za nas, Polaków, tego nie zrobi" – mówił niezrzeszony poseł Robert Majka w kwietniu w wywiadzie dla prawicowego kanału na YouTube Centrum Edukacyjne Powiśle.