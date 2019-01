Ostry mróz i śnieg. Nawet -18 na termometrze. Zmiana w pogodzie w weekend

Do niedzieli mroźno z trującym smogiem. Przyszły tydzień cieplejszy, ale z opadami śniegu. Na termometrach nawet -18 stopni. IMGW wydał ostrzeżenia dla południa kraju.

W całej Polsce ostry mróz (East News)

Od środy do niedzieli nad Polską pogodę zaczną kształtować układy niżowe. Początkowo będzie to rozległy układ niżowy przemieszczający się znad Półwyspu Apenińskiego przez Bałkany po zachodnią Rosję. Po nim (z soboty na niedzielę) zacznie dominować układ niżowy, który znad Skandynawii wędrował będzie nad Bałtyk.

W związku z powyższym przez obszar kraju raz po raz przemieszczać się będą fronty atmosferyczne w wielu miejscach przynoszące chmury, opady śniegu i śniegu z deszczem, a na weekend na zachodzie i północnym – zachodzie Polski także opady deszczu - przewidują dla Wirtualnej Polski synoptycy Biura Prognoz Cumulus..

W najbliższych dniach temperatura wahać się będzie od (-7) – (-4) na wschodzie i północnym – wschodzie do (-2) – (+1) st. C na pozostałym obszarze kraju. Na południu termometry pokażą poniżej -10 stopni.

Wieczorem, w nocy i w środę rano będzie jeszcze zimniej. Temperatura minimalna wyniesie od -13°C na Suwalszczyźnie, około -7°C w centrum, do -3°C na Półwyspie Helskim; w obszarach podgórskich od -18°C do -14°C. Uważajmy, bo w kotlinach górskich o poranku temperatura może spadać do -20 stopni, a nawet poniżej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o silnym mrozie.

Ociepli się trochę w weekend i termometry wskażą od (-3) st. C na wschodzie do (+2) – (+3) st. C na zachodzie Polski.

Pogoda we wtorek

We wtorek pogodę w Polsce kształtować będzie skraj układu wyżowego z centrum nad Ukrainą o nazwie "Brigida".

Z południowego – zachodu i południa nad zachodnią część kraju napływać będzie nieco cieplejsza masa powietrza, natomiast mroźne powietrze nadal zalegać będzie w środkowym i wschodnim pasie Polski.

Przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, w miarę słonecznie i bez opadów. O ile do południa na niebie w sporych ilościach występować będą chmury warstwowe i warstwowo – kłębiaste, o tyle po południu w wielu miejscach mamy szansę na rozpogodzenia do prawie bezchmurnego nieba.

Wyjątek stanowić będzie wschodnia Polska (pas rozciągający się od Podlasia przez Lubelszczyznę po wschodnie Podkarpacie), gdzie będzie się chmurzyć. Tutaj od czasu do czasu słabo poprószy śnieg.

Rano chmury i zanikający śnieg możliwy także w Zachodniopomorskim.

Przyszły tydzień ze śniegiem

Od poniedziałku nastąpi przebudowa pola barycznego. Wyż znad północnej Rosji odsunie się na wschód, a pogodę w Polsce zaczną kształtować ośrodki niżowe, które znad Morza Północnego przemieszczać będą się nad Skandynawię i zachodnią Europę. Stąd w przyszłym tygodniu wraz z przebudową pola barycznego nastąpi zmiana kierunku napływających mas powietrza – ze wschodnich, mroźnych, na południowo – zachodnie już zdecydowanie cieplejsze.

Zatem z początkiem przyszłego tygodnia (minimum do piątku) temperatura „podskoczy” w górę i w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju oscylować będzie w okolicach "zera” wahając się w przedziale od (-2) do (+2) st. C.

Jednak obecność ośrodków niżowych, to nie tylko zmiana kierunków napływających mas powietrza, ale również fronty atmosferyczne, chmury i opady. Zatem w przyszłym tygodniu w całym kraju zapowiada się zmienna aura z opadami, a że temperatura oscylować będzie w okolicach zera, więc należy oczekiwać opadów śniegu, mokrego śniegu i śniegu z deszczem.

Jak z aktualnych prognoz wynika, w przyszłym tygodniu najintensywniejsze opady śniegu pojawią się w czwartek i w piątek (31.01 i 01.02), kiedy każdego dnia spaść może od 5 do 10 cm, a w górach nawet do 15 cm świeżego śniegu.

Smog - poziom zanieczyszczeń przekracza wszelkie normy

Obecnie najgorsza sytuacja panuje w większych miastach Małopolski. Na wielu stacjach pomiarowych (Airly.eu) m.in w Krakowie normy PM10 są przekroczone o ponad 500 proc..

Podobna sytuacja ma miejsce np. w Zawierciu na ulicy Filaretów, gdzie poziom pyłu PM 2.5 przekroczony jest o ponad 800 proc. Fatalna jakość powietrza panuje także w Rybniku, gdzie stężenie pyłu PM 2.5 przekroczone jest o ponad 630 proc. oraz Rzeszowie, gdzie normy PM 10 są przekroczone o ponad 500 a PM 2.5 o ponad 700 proc.

Najlepszą jakość powietrza notuje Trójmiasto, gdzie mamy do czynienia z dobrą jakością powietrza. W tym przypadku norma pyłu PM 10 nie jest przekroczona, a PM 2.5 sięga górnej dopuszczalnej granicy.

Smog groźny dla zdrowia

Taki stan jakości powietrza jest bardzo groźny dla naszego zdrowia. Przypomnijmy, że wskaźnik pyłu zawieszonego PM 2.5 to aerozole i zanieczyszczenia o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra. Są one najbardziej niebezpieczne dla naszego organizmu.

Ich mała średnica powoduje szybsze przenikanie do pęcherzyków płucnych oraz krwiobiegu Powoduje on szereg schorzeń przede wszystkim układu oddechowego oraz wieńcowego.

Wg normy WHO za normę dobowego stężenia pyłu uznaje PM 2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny. Norma roczna to 10 mikrogramów na metr sześcienny. PM 10 natomiast, to nic innego jak mieszanina rakotwórczych cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Są to m.in dioksyny czy benzopireny.

Wg WHO norma średniego, dobowego stężenia wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny. Roczna natomiast to 20 mikrogramów na metr sześcienny powietrza.