Ostra dyskusja. "Media publiczne zniszczyły Donalda Tuska"

Ostra dyskusja w studiu po decyzji szefa Rady Europejskiej. - To media publiczne zniszczyły Donalda Tuska - powiedziała posłanka PO Joanna Mucha w programie "Kawa na Ławę". To wywołało emocje po drugiej stronie stołu.

Rezygnacja Donalda Tuska z kandydowania na prezydenta cały czas jeszcze budzi emocje. - Wiedzieliśmy, że Donald Tusk się waha. To nie było dla nas zaskoczenie. Znając Donalda Tuska, wiem, że podejmował tę decyzję w trosce o państwo - powiedziała w programie "Kawa na Ławę" posłanka PO Joanna Mucha.

Stwierdziła jednocześnie, że "to media publiczne zniszczyły Tuska". Powiedziała, że spotykając się z ludźmi, oni mówią tekstami z TVP. - To wynik tej nagonki, która została rozpętana w mediach publicznych - na nas i na Donalda Tuska - dodała.

- Celowe działanie mediów publicznych nastawione na zniszczenie Donalda Tuska przyniosło efekt - uznała. - Ale my wygramy te wybory - zapewniła jednocześnie Joanna Mucha, choć nie ma jeszcze ogłoszonej decyzji, kto będzie kandydatem PO na prezydenta. - Czy są jacyś konkurenci dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Po co ten teatr? - pytał prowadzący. Mucha stwierdziła, że widzi przynajmniej 2 - 3 nazwiska. - Bardzo poważni zawodnicy polityczni. Kidawa-Błońska ma ogromne szanse, ale o tym zdecyduje cała Platforma - podsumowała.

Do decyzji Tuska odniósł się także doradca prezydenta Paweł Sałek, pytany, jak odebrał tę deklarację Andrzej Duda. - Pan prezydent podchodzi do decyzji Donalda Tuska spokojnie. Z rozwagą i spokojem. Przede wszystkim koncentruje się na bieżącej pracy - powiedział.

Zadaniem Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy Tusk "abdykował", ponieważ miał świadomość skali hejtu, który by się na niego wylał. Wiedział, że w kampanii byłby niesamowicie atakowany. Przez wiele swoich decyzji jest bardzo krytykowany. - Dobrze, że nie kandyduje - podkreślił. Jednocześnie stwierdził, że Lewica rozpoczyna przygotowania do kampanii, ale to nie jest jeszcze czas na przedstawienie kandydata. Ocenił, że mają spokojny merytoryczny plan.