Osoby z Wermachtu jako "dobra tradycja". Skandal w Niemczech

Uzupełniony dekret i skandal w Niemczech

W lipcu ministerstwo obrony dołączyło uzupełnienia do dekretu, zgodnie z którymi członkowie Wehrmachtu mogliby zostać włączeni do tradycji Bundeswehry, jeżeli po 1945 r. zasłużyli się do jej rozwoju – nie będąc częścią ruchu oporu. Niemiecki dziennik "Tageszeitung" napisał w środę, że powodem dodania nowego zapisu było "zapotrzebowanie sił zbrojnych na więcej zdolności bojowych, co – jak dodaje gazeta - minister obrony Boris Pistorius (SPD) postawił sobie za cel w związku z inwazją Rosji na Ukrainę".