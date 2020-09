Osiek. Wypadek na DK79. Wjechał w pieszego na pasach

Motocyklista nie zauważył pieszego i nie zatrzymał się przed pasami. Potrącony 56-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Po wypadku nie odzyskał przytomności.

Motocyklista również został przewieziony do szpitala na badania. Wiadomo, że był trzeźwy.

Tarnów. Alkomat wskazał ponad 6 promili

To nie było jedyne wezwanie, do którego wyjeżdżali policjanci we wtorek wieczorem. W Tarnowie kierowca samochodu osobowego spowodował kolizję na krętym odcinku drogi. Badanie alkomatem wskazało ponad 6 promili.