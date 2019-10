Ornotowice. Zaginiona 12-latka znaleziona przy nasypie kolejowym

Szczęśliwy finał policyjnych poszukiwań. Policjanci z Orzesza (woj. śląskie) odnaleźli 12-latkę, która nie wróciła ze szkoły do domu. Dziewczynka poszła bawić się po lekcjach z kolegami. Gdy wracała spadła z 10-metrowego nasypu.

Policjanci otrzymali zgłoszenie w poniedziałek po południu. Zaniepokojona mama dziewczynki zawiadomiła funkcjonariuszy, że jej córka skończyła lekcje o 14, jednak długo nie wracała do domu

Po blisko dwóch godzinach od wszczęcia poszukiwań do jednego z partoli podbiegł mężczyzna. To on zauważył ranną dziewczynkę, która leżała za sklepem spożywczym przy ulicy Zwycięstwa w Ornontowicach. 12-latka była przytomna, jednak uskarżała się na ból w rękach i nogach. Mówiła, że nie ma czucia w kończynach, dlatego nie mogła sama wstać.