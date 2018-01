Orkan Friederike w Polsce. Brak prądu, odwołane loty i połączenia kolejowe

Ostrzeżenie pogodowe dla całej Polski. Orkan Friederike to lodowa burza, w której prędkość wiatru dochodzi do 150 km/h. Wichura wyrządziła poważne szkody w Europie, zginęło tam co najmniej 5 osób. Na południu Polski już bardzo mocno wieje, niemal w całym kraju pada śnieg. Bez prądu pozostaje 55,6 tys. odbiorców, odwoływane są loty i połączenia kolejowe. W Szamotułach do rowu wpadł szkolny autobus - na szczęście nikomu nic się nie stało.

Alert pogodowy dla całego kraju (KPP Szamotuły)