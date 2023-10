Orban ściska dłoń Putina. Ostry komentarz premier Estonii

- To, co Rosja robiła na Węgrzech, nie działo się aż tak dawno temu - stwierdziła Kallas. Nawiązała w ten sposób do wydarzeń z 1956 roku, kiedy Związek Radziecki krwawo stłumił węgierskie powstanie przeciwko komunistycznej władzy. Z walkach zginęło niemal 3 tys. Węgrów.