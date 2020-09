Olsztyn. Oszukał sklep na 2 zł. Grozi mu więzienie

Do sytuacji doszło w poniedziałek 14 września. 19-latek płacąc za zakupy w kasie samoobsługowej podmienił cenę jednego z produktów, dzięki czemu zapłacił o ok. 2 zł mniej. Wszystko dostrzegł jednak ochroniarz, który zatrzymał mężczyznę i wezwał policję.

Olsztyn. Mała kwota, wielkie konsekwencje

Choć kwota, na stratę której 19-latek naraził supermarket wydaje się być bardzo mała to kara, za ten czyn może być wyjątkowo dotkliwa. Policja tłumaczy, że w tej sprawie to nie wartość mienia ma znaczenie, a charakter zarzucanego czynu. Za oszustwo, którego dopuścił się mężczyzna grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Nastolatek odpowie za przestępstwo z artykułu 286 Kodeksu Karnego.