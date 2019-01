Olsztyn. O włos od tragedii. Kierowca BMW "driftował" po śniegu. Mamy nagranie

W Olsztynie 22-letni kierowca BMW celowo wprowadzał auto w poślizgi na zaśnieżonej jezdni. Efekt? Nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem MPK. Policja opublikowała nagranie.

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór na ul. Dybowskiego. 22-letni kierowca BMW jadąc w stronę al. Warszawskiej stracił panowanie nad kierowanym autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z autobusem MPK. Na szczęście nikt nie został ranny.

- Na kilkanaście minut przed zdarzeniem olsztyńscy policjanci otrzymali informację o tym, że na ulicach Kortowa kierujący pojazdem BMW wprowadzał auto w niekontrolowane poślizgi. W związku z czym na miejsce wysłane zostały policyjne radiowozy, aby tą sytuację sprawdzić i ewentualnie zatrzymać kierowcę, który stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. W momencie dojazdu na miejsce patrol policji otrzymał zgłoszenie, że doszło do zdarzenia drogowego. Po dokładnym sprawdzeniu zapisu z kamer monitoringu okazało się, że do zdarzenia doprowadził ten sam kierowca, w stosunku do którego mieli interweniować policjanci - wyjaśnia Rafał Prokopczyk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.