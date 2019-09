Olsztyn: napad na kantor. Bandyci mogli ukraść aż 3 mln złotych

Olsztyńska policja szuka sprawców napadu na jeden z kantorów w centrum Olsztyna. Według nieoficjalnych informacji bandyci mogli ukraść równowartość nawet 3 mln złotych.

Do zuchwałego napadu w centrum Olsztyna doszło w sobotę wieczorem. Z informacji portalu wyborcza.pl wynika, że miał być doskonale zaplanowany.

Jak wynika z relacji rozmówcy portalu, który zna kulisy sprawy, jeden ze sprawców napadu zadzwonił około godz. 23 do firmy ochroniarskiej, która ma ten lokal pod swoją opieką. Poinformował, że musi wejść do kantoru na 10 minut. - To świadczyłoby, że złodzieje musieli znać kody od alarmów i procedury postępowania - snuje przypuszczenia informator portalu.