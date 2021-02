Olsztyn. 4-latek boso i w samej piżamie na ulicy

Szczęśliwy finał skutków chwili nieuwago rodzica 4-latka. Kiedy ojciec wyszedł na chwilę do piwnicy, chłopczyk boso i w piżamie, wyszedł na ulicę. - Idę do przedszkola - miał powiedzieć 4-latek do sprzedawczyni z osiedlowej piekarni. Kobieta w porę zauważyła samotny spacer dziecka.

Olsztyn. 4-latek boso i w samej piżamie na ulicy Źródło: Agencja Gazeta