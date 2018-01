Ojciec Rydzyk chce więcej milionów. Do zbierania pieniędzy wciągnął posłów i senatorów.

Znany z przedsiębiorczości i talentów organizacyjnych ojciec Tadeusz Rydzyk liczy na rekord, czyli zebranie więcej niż 5 mln zł wpłat z darowizn 1 procenta podatku PIT dla fundacji Nasza Przyszłość. 55 posłów i prawie 20 senatorów głównie z PiS oddaje ojcu Rydzykowi do dyspozycji pracowników swoich biur poselskich.

W wielkiej zbiórce pomogą między innymi: Beata Kempa, Bartosz Kownacki, Patryk Jaki, Maciej Wąsik, Stanisław Piotrowicz, no i oczywiście Jan Szyszko i Krzysztof Jurgiel. Prawie 70 parlamentarzystów udostępni pracowników biur poselskich i asystentów do pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych PIT. Chodzi o to, aby nikt z sympatyków Radia Maryja i TV Trwam rozliczajac się z fiskusem, nie popełnił błędu i przekierował swój podatek tam, gdzie trzeba, czyli na wielkie dzieła redemptorysty.