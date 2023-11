Ogromne problemy. Miasto bez gazu. Ściągnęli siły z innych województw

"Z informacji przekazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) awaria została usunięta o godz. 11.30. Obecnie pracownicy PSG przeprowadzają prace związane z nagazowaniem sieci. W pierwszej kolejności muszą zostać zamknięte kurki gazowe u odbiorców. W tym momencie do zamknięcia zostało ok. 3,5 tys. kurków z gazem. Po zakończeniu tych działań nagazowana zostanie sieć, a następnie służby PSG zaczną sukcesywnie uruchamiać dostawy gazu. Aby sprawnie przeprowadzić te działania i przywrócić gaz, Spółka zwraca się do mieszkańców Inowrocławia z prośbą o udostępnianie dojścia do kurków głównych, które zlokalizowane są na zamkniętych posesjach. Pozwoli to skrócić czas uruchomienia dostaw gazu" - poinformował w sobotę wieczorem rzecznik prasowy wojewody Wiśniewski.