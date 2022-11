Ogromna wpadka KFC w Niemczech. Sieć restauracji przeprasza

"Noc kryształowa" uznawana jest za początek końca życia żydowskiego w nazistowskich Niemczech. W dniach wokół 9 listopada 1938 roku w Niemczech i Austrii podpalono około 1400 synagog, zdewastowano 7500 domów i firm, zamordowano lub doprowadzono do samobójstwa setki Żydów. Ok. 30 tys. mężczyzn, czyli mniej więcej co czwartego Żyda, niemieckie władze wysłały do obozów koncentracyjnych.