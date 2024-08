"Oglądaj nogi". Ten objaw powinien cię zaniepokoić

Groźne konsekwencje przewlekłej choroby żylnej

Jednymi z poważnych komplikacji związanych z tą chorobą są zakrzepica żył powierzchniowych nóg oraz zatorowość płucna. W zaawansowanych przypadkach może dojść do owrzodzeń na podudziach, które są trudne do wyleczenia ze względu na niewydolność żylną i słabe krążenie krwi. Skóra staje się cienka niczym pergamin, co czyni ją podatną na uszkodzenia, które mogą prowadzić do groźnych krwotoków.