Oficer WOT zatrzymany. Miał okradać powodzian

Podkomendni zwrócili uwagę także na to, że na miejsce nie trafiają także dary dla poszkodowanych. Sprawę zgłosili wyższemu dowódcy. - Informacje te trafiły również do dowódcy 72. Batalionu w Kościerzynę, ppłk. Marcina Łyskanowskiego. Jednak ten nic z nimi nie zrobił. Nie poinformował wyższych przełożonych ani nie zgłosił sprawy do Żandarmerii Wojskowej - podkresla rozmówca Onet-u. Ostatecznie sprawa trafiła do komandora Tomasz Laskowskiego, dowódcy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który zawiadomił ŻW.