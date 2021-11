Ofiary kryzysu na granicy. Jezus zmarł 8 kilometrów od Kuźnicy

Jerjos, był jednym z tysięcy syryjskich chrześcijan, którzy salwowali się ucieczką z Syrii przed prześladowaniami islamistów. Nie wiadomo, kiedy dotarł do Polski. Piotr Czaban, powołując się na relacje bliskich mężczyzny podaje, że we wrześniu trafił do szpitala w Sokółce. Później miał bliskiej osobie wysłać pinezkę ze strefy stanu wyjątkowego. W ten sposób chciał albo dać jej znak życia, albo wskazać, gdzie go szukać, gdyby ktoś mógł mu pomóc.