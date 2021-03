Odszkodowanie od Niemiec za wojnę? Poseł Solidarnej Polski pyta swój rząd o działania

- Rozumiem dociekliwość, raport jest uzupełniany. Proszę uszanować to, że raport wymaga pewnych korekt. Zakładam, że jak go opublikujemy to będzie zarzut, że nie ma tam wszystkich rzeczy. Polska czekała niemal 80 lat na to, aż ktoś się tym zajmie. Ja się tym zająłem, została wykonana gigantyczna praca, raport jest finalizowany i będzie publikowany. Proszę mnie nie dociskać do muru - mówił wówczas w programie "Newsroom Wirtualnej Polski Arkadiusz Mularczyk.