Odnaleziono ciało poszukiwanego 32-latka z okolic Lubartowa

Ciało 32-letniego Krzysztofa F. policjanci znaleźli na bagnach w okolicach Górki Lubartowskiej (woj. lubelskie). Miejsce, gdzie znajdują się zwłoki, wskazał pies tropiący. Mężczyzna był poszukiwany od ponad trzech miesięcy.

To zaledwie kilkaset metrów od najbliższych zabudowań - podaje portal lubartow24.pl.

Wyszedł "przewietrzyć się"

Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok, która pomoże w ustaleniu, co było przyczyną śmierci mężczyzny.

Krzysztof F. zaginął w nocy z 29 na 30 grudnia ubiegłego roku. Ostatni raz widzieli go teściowie w ich rodzinnym domu w Górce Lubartowskiej. Wieczorem 32-latek wyszedł z domu "przewietrzyć się" i nie wrócił. Zadzwonił do żony i poprosił ją, aby przyjechała po niego na most w Szczekarkowie. Po tym telefonie kontakt z mężczyzną się urwał.