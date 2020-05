Odmrażanie gospodarki. Otwarcie salonów fryzjerskich. Na jakich zasadach?

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa polski rząd zdecydował się na wprowadzenie wielu obostrzeń. Od 1 kwietnia wyłączone z użytku zostały m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zarówno dla fryzjerów, jak i ich klientów ta decyzja była zaskoczeniem. Polacy niecierpliwie czekali na to, by znów móc pójść do swojego fryzjera i zadbać o włosy. W czasie obowiązywania obostrzeń robili to na własną rękę.