Oddał całą tacę na WOŚP. Teraz ksiądz z Elbląga apeluje do Jurka Owsiaka

Zasłynął z tego, że przeznaczył całą niedzielną tacę dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz ks. Kazimierz Klaban apeluje do Jurka Owsiaka, żeby pozostał szefem WOŚP.

Prawie tydzień temu po tym jak w elbląskiej parafii zebrano pieniądze na tacę, ksiądz Klaban poprosił do siebie wolontariuszy WOŚP. Na oczach i przy aprobacie wszystkich parafian przesypał wszystko do puszek z czerwonymi serduszkami. – To wspaniała akcją. Uwielbiam ją. Może choć trochę dołożymy do dobra, jakie czyni się tego dnia– mówił ks. Klaban w rozmowie z Wirtualną Polską.