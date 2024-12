Od 30 lat na straży bezpieczeństwa oszczędności Polaków

Instytucje gwarantujące depozyty, podobne do BFG, są standardem w rozwiniętych gospodarkach. W razie zawieszenia działalności czy też upadłości banku gwarant depozytów wypłaca deponentom środki, jakie mieli zgromadzone na rachunkach, do określonego limitu.

"Początkowo gwarancja w 100 procentach obejmowała depozyty w wysokości 1000 ECU, czyli ówczesnej europejskiej waluty, i w 90 proc. depozyty od 1000 do 3000 ECU. W następnych latach w miejsce ECU pojawiło się euro, a maksymalna wysokość gwarancji wzrastała stopniowo, m.in. w 2008 roku limit gwarancji podniesiono do 50 tys. euro oraz zniesiono udział własny deponenta, a od końca 2010 roku jest to równowartość w złotych 100 tys. euro" – tłumaczy Tomasz Obal, który rozpoczął pracę w Funduszu w 1995 roku, a obecnie jest zastępcą prezesa zarządu Funduszu.