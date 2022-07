Ochłodzenie nie potrwa długo. W poniedziałek wróci solidny upał

W nocy i we wtorek front ruszy w głąb kraju

W nocy burzowy front z zachodu, zacznie wdzierać się w głąb kraju i do rana dotrze mniej więcej do linii Olsztyn-Kalisz-Opole. W ciągu dnia we wtorek wspomniana strefa obejmie szczególnie dzielnice wschodnie i południowe i to tu możliwe są gwałtowne burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem. Przejściowo napłynie tutaj gorące powietrze, przez co temperatura wzrośnie do 29-32 st. C. W innych miejscach odnotujemy ok. 25-27 st. C, a w strefie opadów i na północy nie będzie więcej niż 22-23 st. C.