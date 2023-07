Oburzyło go wystąpienie posłanki. "Brzydzę się"

- To na katechezie dochodzi do seksualizacji dzieci, opowiadania bajek, negowania naukowych faktów, przekazywania obsesji seksualnych kleru, nietolerancji wobec nieheteronormatywnych uczniów i dyskryminacji kobiet i ateistów - mówiła. Stwierdziła, że gdyby wnioskodawcy chcieli chronić dzieci, to wystąpiliby o likwidację lekcji religii.