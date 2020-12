Obrońca świętości rodziny przyłapany na imprezie w Brukseli. Kim jest Jozsef Szajer?

Jozsef Szajer przyłapany na imprezie. Kim jest polityk?

To europoseł Fideszu, który po ujawnieniu skandali zrezygnował z mandatu, argumentując swoją decyzję "nieokreślonymi powodami moralnymi". Szajer jest znany z konserwatywnych poglądów i często powoływał się na chrześcijańskie wartości. Opowiadał się za tradycyjnym modelem rodziny i starał się prowadzić działania na szkodę społeczności LGBT. Węgierscy aktywiści nazywają go homofobem. To właśnie on był jednym ze współautorów węgierskiej konstytucji z 2011 roku. Wpisano w niej ochronę świętości instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.