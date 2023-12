Obława we Wrocławiu. Policja wyznaczyła nagrodę

W piątek wieczorem po godz. 22. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu doszło do zdarzenia, w wyniku którego ucierpiało dwóch policjantów. - W tej chwili przebywają w szpitalu w stanie zagrażającym życiu - przekazał Wirtualnej Polsce rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dutkowiak.