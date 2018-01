NYT: Polacy zatrudniają pracowników z Korei Północnej

New York Times twierdzi, że w Polsce mimo zastrzeżeń ze strony Stanów Zjednoczonych wciąż zatrudniani są pracownicy z Korei Północnej. Ma o tym świadczyć rozmowa, jaką amerykański dziennik przeprowadził z jednym pracownikiem stoczni w Policach, który przyznał, że pochodzi z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Dziennik przypomina, iż wszystkie kraje należące do ONZ, w tym także Polska, zobowiązane są do wydalenia pracowników z Korei Północnej w ciągu dwóch lat.

Dziennikarze NYT dotarli do informacji, iż w Polsce wciąż przebywa i zatrudnionych jest ok. 450 pracowników z tego kraju. Pracują oni co najmniej w 19 firmach, m.in. na plantacji pomidorów pod Warszawą, a także w stoczni w Policach i w Człuchowie.