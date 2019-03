"NYT" o imigracji w Polsce. "Ukraińcy ratują gospodarkę"

Amerykański dziennik "New York Times" poświęcił obszerny tekst kwestii imigracji w Polsce. Gazeta zwraca uwagę na fakt, że Polacy nie kwapią się, by przyjmować obcych kulturowo migrantów, ale chętnie korzystają z napływu Ukraińców, których dziennik nazywa "motorem napędowym polskiej gospodarki".

Dziennik zaznacza, że mimo antyimigranckich haseł polski rząd "po cichu pozwolił na największy napływ pracowników z zagranicy we współczesnej historii kraju". Gazeta wylicza, że w Polsce pracuje ponad 2 miliony Ukraińców. "New York Times" pisze również, że polskim politykom nie udało się skłonić do powrotu emigrantów, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii. Według gazety, ukraińscy pracownicy w dalszej perspektywie mogą nie rozwiązać problemów na polskim rynku pracy.