Nowy wirus odzwierzęcy. Pierwsze zakażenie w Niemczech

Przenoszenie wirusa SEOV, bo tak nazywa się ten hantawirus, może mieć wpływ na podejście ludzi do dzikich i udomowionych szczurów. - Do tej pory obawiano się zakażeń hantawirusami tylko przy kontakcie z myszami. Teraz widać, że infekcja możliwa jest również po kontakcie ze szczurami dzikimi lub domowymi - powiedział naukowiec z Charité.

Wirus SEOV jest bardzo niebezpieczny

Infekcja wirusem SEOV często prowadzi do schorzeń o ciężkim przebiegu. Choć najczęściej zakażenia nim potwierdza się w Azji, to potwierdzono już także kilka takich przypadków w Europie. Pacjentka z Dolnej Saksonii ze względu na objawy ostrej niewydolności nerek musiała spędzić kilka dni na OIOM.

Wirus SEOV, prawdopodobnie pochodzący od zarażonych dzikich szczurów na statkach, dotarł do Europy, ale do tej pory nie stwierdzono jego obecności w Niemczech, zaznacza Hofmann. Zainfekowany szczur kobiety z Dolnej Saksonii został zaimportowany z innego kraju do Niemiec i pacjentka kupiła go 2-3 tygodnie przed wystąpieniem u niej objawów chorobowych.