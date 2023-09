Nowy standard na edukacyjnej mapie Polski. Do Polski weszła największa prywatna edukacyjna sieć na świecie: kanadyjskie szkoły Maple Bear

W Polsce za rozwój sieci odpowiada spółka Maple Bear Holdings Polska. W planach spółki jest otwarcie 35 placówek w całym kraju. Kolejne szkoły już powstają we Wrocławiu i Poznaniu (otwarcie we wrześniu 2024 r.), a także w Warszawie i Krakowie, gdzie zaplanowana jest budowa nowoczesnych budynków szkolnych. Kapitał niezbędny do realizacji tak poważnego przedsięwzięcia pochodzi od prywatnych inwestorów oraz funduszu inwestycyjnego Vantage Best in Class z Afryki Południowej, który nawiązał współpracę z Maple Bear CEE z siedzibą w Bułgarii. Całkowita wartość inwestycji to około 100 mln euro.