Kładka przez Wisłę do poprawy? ZDM tłumaczy

Już przed budową, na podstawie projektu, eksperci zwracali uwagę, że - wbrew temu, co twierdził ratusz - nie będzie to infrastruktura służąca komunikacji, a atrakcja turystyczna. Mimo to w ciągu pierwszego tygodnia z mostu skorzystało 200 tys. osób, w tym ok. 20 tys. rowerzystów. "Żadna budowla oddana do użytku w ostatnich latach w Warszawie nie wzbudziła takich emocji" - przyznaje warszawski Zarząd Dróg Miejskich.