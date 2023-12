Nowy front wojny z terrorem? Nie boją się strzelać w amerykański niszczyciel

- Jest często porównywany do Hasana Nasrallaha, duchowego przywódcy libańskiej organizacji Hezbollah. Al-Houthi pozyskał dużą rzeszę młodych, pobożnych mężczyzn, którzy postrzegają go jako osobę posiadającą władzę religijną i polityczną. Jego polityka jest konserwatywna, a działania często pełne przemocy, ale ma świeżą twarz. To młody człowiek, któremu towarzyszy siła, a nie ktoś w wieku dziadka, jak wielu innych przywódców jemeńskich elit - opisywali go analitycy serwisu "Middle East Eye".