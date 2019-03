Nowoczesna w Koalicji Europejskiej. Chcą waluty euro najpóźniej do 2024 roku

Rada Krajowa Nowoczesnej zdecydowała o kształcie swojego minimum programowego dla Koalicji Europejskiej. Partia postuluje m.in. ochronę społeczności LGBT+, uproszczenie postępowań grantowych i wejście w ciągu 5 lat do strefy euro.

Nowoczesna wystartuje do eurowyborów z PO, PSL, SLD, Zielonymi, a być może także ugrupowaniami Ryszarda Petru i Barbary Nowackiej. Partia Katarzyny Lubnauer przyjęła w sobotę w związku z tym uchwałę programową na wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowała też o najważniejszych postulatach, które powinny znaleźć się w programie Koalicji Europejskiej.

Zdaniem Nowoczesnej, jednym z priorytetów powinno być dążenie do przyjęcia w Polsce waluty euro. Podkreślono, że tylko wówczas, Polska będzie miała realny wpływ na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej.

"Uważamy, że powinno nastąpić to w możliwie szybkim terminie, pozwalającym dobrze przygotować polską gospodarkę, czyli do 2024 roku" - zaznaczono.

LGBT+, rozwój, klimat i NATO

"Jesteśmy zdeterminowani, by promować równość płci, wzmocnić pozycję kobiet, aby każdy miał te same prawa i możliwości we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym w publicznych procesach decyzyjnych" - podkreślono.