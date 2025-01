Żądają wydania Asada. Kreml zaczyna mieć poważny problem

Rosja przez lata wspierała Asada w walce z syryjskimi rebeliantami, angażując swoje lotnictwo i siły specjalne. Mimo to, pod koniec ubiegłego roku, błyskawiczna ofensywa sił islamistycznego ugrupowania Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) obaliła Asada i zmusiła go do ucieczki z Damaszku. Został ewakuowany do Moskwy.