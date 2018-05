Nowe ustalenia ws. "willi Kwaśniewskich". "Zaczyna robić się gorąco"

Śledztwo prokuratury ws. "willi Kwaśniewskich" będzie przedłużone o kolejne pół roku - podaje "Do Rzeczy". Jak wynika z ustaleń gazety, w śledztwie prowadzonym wokół b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i jego małżonki "zaczyna robić się gorąco".



Śledczy mają informacje o transakcjach finansowych z kilkunastu rachunków bankowych oraz szczegółową analizę połączeń telefonicznych. To, co ich szczególnie interesuje, to m.in. fakt, czy dochodziło do przelewów między Jolantą Kwaśniewską a Marią J. i jej synem Janem J., a także Markiem M., oraz czy na konta tych osób mogły trafiać pieniądze z kont osób związanych z kierowaną przez Kwaśniewską fundacją Porozumienie bez Barier.