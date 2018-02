Nowe fakty ws. mężczyzny, który palił się w radiowozie. Walczy o życie

W komendzie policji w Głogowie zostanie przeprowadzona wewnętrzna kontrola. Ma wyjaśnić dlaczego bezdomny przewożony radiowozem do izby wytrzeźwień zaczął się palić.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Głogowie (woj. dolnośląskie). Krótko przed godz. 14 przy ulicy Budowlanych policjanci zgarnęli do radiowozu nieprzytomnego i pijanego bezdomnego. Jak twierdzą funkcjonariusze, nie stawiał oporu i zachowywał się spokojnie.