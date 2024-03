Nowe aktualizacje Google: walka ze spamem i poprawa jakości wyników wyszukiwania

Dlatego też jeśli Twoja strona traci widoczność podczas głównej aktualizacji Google, nie oznacza to, że jest to wynik naruszenia zasad. Doszło do przetasowania, które nagrodziło inne witryny. Walka o obecność na pierwszej stronie wyszukiwarki to zwykle gra o sumie zerowej - żeby jedna strona poszła do góry, inna musi spaść.