Nowa Ruda: nie żyje mężczyzna. Na jego auto przewróciło się drzewo

Przejeżdżał jedną z ulic w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku, kiedy nagle na jego samochód spadło drzewo. Mężczyzna nie żyje. Przyczyna zdarzenia nie jest znana. W miejscu, gdzie do niego doszło, nie przechodziły ostatnio gwałtowne burze.



Tym razem najprawdopodobniej to nie wina pogody. W Nowej Rudzie koło Kłodzka jest teraz bezwietrznie. Mimo to złamało się drzewo, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.