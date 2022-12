Nowa broń z USA dla Ukrainy. "Rosjanie będą mieli spore kłopoty"

- Czy na terenie Rosji? To podobny przypadek jak z HIMARS-ami. Jeśli dojdzie do konsensusu i Amerykanie dadzą zielone światło, to Ukraińcy użyją pocisków do uderzeń na cele w Rosji. Mogą zrobić strefę rażenia obiektów wojskowych, magazynów z amunicją czy lotnisk, z których startują rosyjskie samoloty wojskowe. A Krym mogliby ostrzelać de facto w całości. Z tym że półwysep przez USA nie jest traktowany jako rosyjskie, ale ukraińskie terytorium. Tu Ukraina musiałby działać na własną rękę - zauważa płk Maciej Matysiak.