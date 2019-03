Nowa akcja we Wrocławiu. Samochód z banerem będą przypominać o rzezi wołyńskiej

Ulicami Wrocławia będzie jeździł samochód ze specjalnym banerem przypominającym o rzezi wołyńskiej. To akcja fundacji "Wołyń - pamiętamy", która planuje skierować auta również do innych polskich miast.

- Prawda, niestety, jest cały czas fałszowana przez stronę ukraińską, dlatego też trzeba podejmować odpowiednie kroki aby walczyć z kłamstwem - tak akcję tłumaczy Katarzyna Sokołowska z fundacji "Wołyń - pamiętamy". To właśnie ona jest inicjatorką samochodowej akcji.

Pierwsze auto z banerem informującym o ludobójstwie na Polakach pojawiło się we Wrocławiu. Do pojazdu będzie zmontowany głośnik, z którego usłyszymy "o ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej dokonanym przez ukraińskich szowinistów z OUN-UPA, wspomaganych ochoczo przez ukraińskich sąsiadów Polaków".

"Nasi pomordowani rodacy do dzisiaj leżą w haniebnych dołach śmierci bez szansy na ekshumację i katolicki pochówek!" - to tylko cześć apelu, który będzie emitowany z głośników. Samochód będzie jeździł wrocławskimi ulicami do 25 marca. Kolejny - jak zapowiada Sokołowska - ma pojawić się w Przemyślu. Ruszyła już internetowa zbiórka: potrzebne jest 4500 złotych.