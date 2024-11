Niscy, chuderlawi, przebrani za Rosjan. Kim Dzong Un przysłał Putinowi, co miał najlepszego

Północnokoreańska zacofana piechota

Główną siłą wojsk północnokoreańskich są oddziały lądowe, które liczą 950 tys. żołnierzy, 5545 czołgów, ok. 2500 bojowych wozów piechoty i ok. 15 tys. systemów artylerii lufowej i rakietowej. Na papierze to całkiem znacząca siła, co jest jednak mylące, bo nie oddaje jej rzeczywistych zdolności bojowych.