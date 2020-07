NIK ma wydać krytyczny raport. Media: trwa zakulisowa wojna, naciski ze strony wiceprezesa z PiS

Z ustaleń onet.pl wynika, że Tadeusz Dziuba - jeden z wiceprezesów NIK mianowanych przez Prawo i Sprawiedliwość - miał wywierać naciski oraz próbować zastraszyć kontrolerów z Departamentu Administracji Publicznej w NIK. W piśmie ze strony dyrekcji tego departamentu do Dziuby pada zarzut, że wiceprezes próbuje manipulować wynikami kontroli "Realizacja zadań administracji publicznej w zakresie udzielania pomocy humanitarnej poza granicami Polski".

To właśnie za ten odcinek w rządowej administracji między 2017 a 2019 rokiem odpowiadała Beata Kempa, dla której te stanowisko utworzono. W niespełna dwa lata polityk Solidarnej Polski wielokrotnie pojawiała się na nagłówkach wielu mediów.

Kontrola NIK. "Próba zastraszania kontrolerów oraz wywieranie nacisków"

W pierwszą wyprawę do Jordanii poleciała rządowym samolotem, co kosztowało ok. 300 tys zł. Potem była zaangażowana w operację kompletowania tornistrów dla dzieci z syryjskiego Aleppo, z których część miała nigdy nie dotrzeć na miejsce. Po dwóch latach Beata Kempa zamieniła Warszawę na Brukselę, gdzie objęła mandat europosłanki.