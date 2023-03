Niezwykły gest Czeczenów. Oddali cześć Polakom zamordowanym przez Rosjan

- Ini walczą z Rosjanami, ale nie w swoim kraju, tylko broniąc Ukrainy. Myślą: "Mój główny wróg to Putin. Gdziekolwiek mogę z nim walczyć, będę walczył". Ciągle wierzą, że jak pokonają Putina, to Ukraińcy pomogą im wyzwolić Czeczenię. Czyli oddają swoje życie "za wolność waszą i naszą". To jest tak polskie, tak historycznie nasze, że ja się czuję częścią tego - mówi Wysocki.